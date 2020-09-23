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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة: تواصل فعاليات برنامج «أهل مصر» لدعم قيم الانتماء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور
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قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض تواصل تنفيذ برنامج «أهل مصر» الهادف إلى تحقيق العدالة الثقافية والعمل على دمج أبناء المناطق والمحافظات الحدودية مع أبناء القاهرة والدلتا.

وتابعت أن الفعاليات المتنوعة تشمل تنظيم العديد الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية والمتاحف والمشروعات القومية كان آخرها زيارة المعرض الخامس من سلسلة «كنوز متاحفنا» الذي يحمل عنوان مختارات من الفن الأوروبي، مؤكدة تواصل السعي لدعم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبناء مصر وبناء شخصيتهم بشكل سليم.

من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة إن مشروع أهل مصر نُفذ حتى الآن ثلاثة ملتقيات للدمج الثقافي لـ"الأطفال، الشباب والمرأة" تضمن 9 أسابيع للدمج الثقافي للأطفال في المرحلة العمرية من 12 حتى 15 عاما تم خلالها تنظيم 80 جولة للمعالم الأثرية و312 ورشة فنية و20 عرضا فنيا استفاد منه 739 طفلا وطفلة.

وتابع أنه بالنسبة لملتقيات الشباب تم تنفيذها في حي الأسمرات وأسوان ومطروح وشارك فيها أبناء محافظات جنوب وشمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وأسوان النوبة والوادي الجديد واستفاد منها 180 شابا وفتاة.

وأوضح أن ملتقيات المرأة التي أقيمت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب وتنمية مهارات أبناء المناطق الحدودية على الحرف والأشغال اليدوية والتراثية تم تنفيذ 6 ملتقيات بمحافظات البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسوان، أسيوط والوادي الجديد باجمالى 29 فعالية وبلغ عدد المستفيدين منها 312 سيدة.

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