طالب بالمدرسة النووية يصل للتصفيات النهائية في مسابقة تحدي القراءة

اعتمد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، نتيجة التصفيات الخاصة بمسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى المحافظة والتي تم تنظيمها تحت إشراف توجيه عام المكتبات حيث فاز الطالب أحمد عطا الله بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة النووية بالمركز الأول وتصعيده للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.وأكد وكيل تعليم مطروح للطالب الفائز إن تعليم مطروح يدعم الطلاب المتميزين في القراءة والأنشطة التعليمية المختلفة، من أجل تنمية قدراتهم وتحفيزهم على التفوق الدائم، ورفع اسم محافظة مطروح محليا ودوليا.