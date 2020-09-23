رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تحيل 9305 محاضر تعديات على النيل إلى النيابة العسكرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
الري
الري
وائل القمحاوى
طباعة
تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأحال قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري عددًا من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة الرى حماية النيل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤١ لسنة ٢٠٢٠، وذلك فى إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري إلى ٩٣٠٥ محاضر مخالفة.

كما قام قطاع الري بإحالة ١٠٤ محاضر جديدة، اليوم الأربعاء، بنطاق الإدارات العامة لرى "أسوان- غرب قنا- سوهاج-حلوان- زفتي- المنوفية- شرق الشرقية- غرب الشرقية- غرب كفرالشيخ"، بينما بلغ إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل التابعة لقطاع تطوير وحماية نهر النيل ٥٠٣٤ محضرًا.

وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، مشيرًا في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه يتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

موضوعات متعلقة

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

«علمية كورونا»: «صفر إصابات» مستحيل.. الفيروس لا ينتهي بعد ظهوره

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات سبتمبر

الصور

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبدالحليم حافظ للسادات

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

«فوجئت بأن لون البحر الأحمر أزرق».. ذكريات أم كلثوم مع البحر وفيضان النيل

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

ناسا تكشف موعد هبوط أول امرأة على سطح القمر

فواكه وخضار تحارب تساقط الشعر

ختام فعاليات أوليمبياد الطفل المصرى بتتويج أبطال الإسكندرية

عودة طائرة بنس إلى المطار عقب اصطدامها بطائر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: تواصل فعاليات برنامج «أهل مصر» لدعم قيم الانتماء

«المشترك الثقافى بين الأديان» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

بدائل للنشر تصدر كتاب «الشغالات وأنا» وديوانين شعريين

«الجمل» تطرح النسخة العربية لرواية «نائب القنصل»