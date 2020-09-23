«الري» تحيل 9305 محاضر تعديات على النيل إلى النيابة العسكرية

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.وأحال قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري عددًا من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة الرى حماية النيل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤١ لسنة ٢٠٢٠، وذلك فى إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري إلى ٩٣٠٥ محاضر مخالفة.كما قام قطاع الري بإحالة ١٠٤ محاضر جديدة، اليوم الأربعاء، بنطاق الإدارات العامة لرى "أسوان- غرب قنا- سوهاج-حلوان- زفتي- المنوفية- شرق الشرقية- غرب الشرقية- غرب كفرالشيخ"، بينما بلغ إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل التابعة لقطاع تطوير وحماية نهر النيل ٥٠٣٤ محضرًا.وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه يتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، مشيرًا في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه يتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.