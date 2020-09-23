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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تواصل حملاتها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
مراكز بيع الأدوية
مراكز بيع الأدوية البيطرية
عبدالناصرمحمد
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واصلت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف حملات الرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

قال تقرير للهيئة اليوم إن مديريات الطب البيطري شنت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في 20 محافظة وهي (الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، البحيرة، الدقهلية، المنيا، سوهاج، اسوان، بنى سويف، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، البحر الأحمر، القاهرة حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 1055 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020، وتم رصد 318 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقال التقرير إنه قد تم إصدار 76 قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة في 13 محافظة، وتحرير عدد 47 محاضر جنح وإدارية في 15 محافظة، وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (58) مركز بيطري مخالف فى 8 محافظات..

ومن جهته أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

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