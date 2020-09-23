النمسا تسجل 681 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 39 ألفًا و984 حالة، وقد تعافى منها 30 ألفًا و949 حالة بينما توفى 777 حالة.وذكر البيان أن عدد المصابين فى المستشفيات يبلغ 413 حالة منهم 77 حالة في وحدات العناية المركزة.وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 305 حالات يليها النمسا السفلى 100 إصابة والنمسا العليا 92 حالة وتيرول 66 حالة بينما جاءت أقل الإصابات فى سالزبورج وبلغت 11 حالة.