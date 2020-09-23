أفغانستان تعلن مقتل أحد قادة طالبان

لقي قائد بارز من حركة طالبان مصرعه في عملية شنتها قوات الأمن الأفغانية بالعاصمة كابول، دون صدور أي تعليق على هذا النبأ من جانب طالبان حتى الآن؛ وذلك وفقًا لما نقلته وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز- في تصريحات نقلتها وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الأربعاء- إن مولوي صديق الله قُتل في عملية أمنية شنتها القوات الأفغانية في منطقة سوروبي في العاصمة أمس الثلاثاء؛ ردًّا على هجمات طالبان الأخيرة، مضيفًا أن قائد طالبان قتل في منطقة ججدالك بمقاطعة سوروبي.