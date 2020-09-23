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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يلامس أقل مستوى في 6 أسابيع تحت ضغط الدولار القوي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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لامست أسعار الذهب اليوم الأربعاء أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامي قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 بالمئة إلى 1879.10 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 4.8 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

وخسر البلاتين واحدا بالمئة إلى 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2217.75 دولار.

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