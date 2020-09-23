طوكيو تسجل 59 حالة إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء، عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الأرقام الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في العاصمة إلى 24453 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الأرقام الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في العاصمة إلى 24453 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.