طوكيو تسجل 59 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء، عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الأرقام الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في العاصمة إلى 24453 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.