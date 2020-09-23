«البيان»: مفاعل براكة يصل إلى 50% من إنتاج الطاقة الكهربائية

أكدت صحيفة "البيان" أن الإمارات نجحت فى تنفيذ خططها ومشاريعها الحيوية على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد نجاح وصول مفاعل المحطة الأول فى "براكة" إلى مستوى 50% من إنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الأربعاء- تحت عنوان "نجاحات متتالية"- إن وصول مفاعل المحطة الأولى في "براكة" إلى مستوى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، والذي أعلنت عنه شركة نواة للطاقة، وكذلك مواصلة التقدم في كافة المحطات، والاقتراب خطوة أخرى باتجاه التشغيل التجاري، يؤكد أن الإمارات على الطريق الصحيح في مسيرة التنمية، وتعزيز الاستدامة، بالاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة.وأشارت إلى أن الإنجاز الجديد، خطوة في غاية الأهمية نحو إنتاج الكهرباء بالقدرة الاستيعابية الكاملة، وتأتي بعد مرور شهر على استكمال الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية للدولة، وبدء إنتاج أول ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، باستخدام الطاقة النووية.