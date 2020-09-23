روسيا تسجل 150 وفاة و6431 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لليوم الخامس على التوالي.وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا، طبقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم "، إن الغرفة رصدت 150 وفاة و6431 إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 1122241 إصابة، منها 19799 حالة وفاة.