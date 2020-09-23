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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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طرق سهلة لحفظ الطعام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
حفظ الطعام
حفظ الطعام
وكالات
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مثل الكثير من الأشياء في عالمنا، غالبا ما نعتبر طعامنا يستعمل مرة واحدة نحن نتخلص من الأطعمة التي لم تؤكل التي كان يمكن حفظها أو طهيها بقليل من التخطيط.

وفيما يلي بعض الطرق المعروفة لحفظ الطعام:

التجفيف:

تجفيف الطعام إحدى أقدم الوسائل للاحتفاظ بالطعام، ويمكن فعلها بوسائل قليلة للغاية طالما أنه توجد حرارة وأشعة الشمس، وإحدى أكبر فوائد التجفيف هى اكتناز كمية أطعمة كبيرة.

ويمكن تجفيف أغلب الأطعمة تقريبا، مثل الفواكه المجففة والطماطم المجففة بأشعة الشمس، فهذا خيار مثالي لشراء منتجات موسمية وتجفيفها للاستخدام طوال العام.

التخمير:

هذه العملية للاحتفاظ بالأطعمة من بين الوسائل الأكثر تقدما، وكانت تستخدم لمئات السنين كوسيلة ليس للاحتفاظ بالأطعمة فحسب، ولكن أيضا لاستغلال الفيتامينات والمعادن الصحية.

من خلال التخمير باللبن، تنمو البكتيريا الجيدة وتحفظ الفواكه والخضروات الطازجة، بينما تعطي أيضا للجسم جرعة من البكتيريا الصحية، تظهر الدراسات أن هذه البكتيريا رائعة للمعدة، حسب موقع "ذا جود تريد" الأمريكي.

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