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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هشام توفيق: نقل تبعية «الجمهورية للأدوية» من قطاع الأعمال لـ«الشراء الموحد»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:52 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل نقل تبعية شركة الجمهورية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لهيئة الشراء الموحد التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة للدستور، أن هذا القرار تم أخذه منذ 3 أشهر، موضحا أنه كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات لهذا القرار ومن المتوقع أن يتم النقل رسميا في أي وقت قادم.

وأشار إلى أن قرار نقل شركة الجمهورية للأدوية جاء عقب صدور القانون الخاص بهيئة الشراء الموحد حتى لا يوجد كيانان يعملان في نفس الأمر لذا فإن قرار النقل تم اتخاذه في إطار المصلحة العامة للدولة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن عدد شركات الأدوية أصبح 9 شركات بعد ما سيتم نقل الجمهورية للأدوية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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