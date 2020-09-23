أمريكا تسجّل 39 ألفا و334 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ستة ملايين و896 ألفا و274 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 39 ألفا و334 حالة إصابة جديدة.وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء- بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 200 ألف و807 حالات، وذلك عقب تسجيل 921 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.