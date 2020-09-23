صندوق النقد يبدي استعداده لمساعدة العراق

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية.وأوضح المركزي العراقي- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية: "إن محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، بحث خلال لقائه بفريق صندوق النقد الدولي، المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق، كما بحث تنسيق السياسات المالية".وأشار البيان إلى أن الفريق، أبدي استعداده ورغبته لمساعدة العراق، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي.