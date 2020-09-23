«التعليم» تحدد نظام تسكين المعلمين بسنوات النقل في المنظومة الجديدة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام تسكين المعلمين بالنظام التعليم الجديد حرصا على نجاح منظومة التعليم الجديدة.وأصدرت عدة تعليمات لمدراء المدارس، مشددة على ضرورة تنفيذها، وأبرزها:أولا: معلم الصف الأول الابتدائي منقول مع فصله إلى الصف الثاني الابتدائي، ومعلم الصف الثاني الابتدائي منقول مع فصله للثالث الابتدائي، وذلك حرصا على حسن سير العملية التعليمية.ثانيا: عند تسكين جداول الصفوف الأولى يتم ترشيح معلم فصل أولا، وفي حالة عدم وجود معلم فصل يتم ترشيح معلم اللغة العربية ثم يليه معلم الرياضيات ثم يليه معلم الدراسات.ثالثا: لا يجوز نقل أو ندب المعلم المكلف بالتدريس إلى الصفوف المطبق عليها نظام التعليم الجديد من المدرسة التي يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية.