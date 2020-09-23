روسيا: ألمانيا لا ترغب في التعاون مع موسكو بشأن حادثة نافالني

دعت السفارة الروسية في برلين، اليوم الأربعاء، السلطات الألمانية إلى تسليم الأدلة ونتائج الفحوص لفتح تحقيق جنائي بشأن ما حدث مع الناشط والمعارض أليكسي نافالني.وقال السفير الروسي لدى برلين، سيرجي نيتشايف: "إن برلين تطلب من السلطات الروسية إجراء تحقيق في روسيا، حول مزاعم استخدام مواد كيميائية"، لافتا إلى أن "السلطات الروسية تحتاج إلى عينات من الفحوص التي أجريت في ألمانيا لنافالني، حتى يتسنى لها بدء تحقيق جنائي وفقا للقانون، حيث لا يمكننا بدء تحقيق في جريمة دون أدلة".وأشار نيتشايف، إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الروسية بدأت بالفعل تحقيقا أوليا في الحادث، مضيفا: "فحصوا أشياء كثيرة، وتحدثوا مع موظفي الفندق والمستشفى والمطار".وأكد السفير الروسي، أن هناك حاجة إلى أدلة ملموسة لإجراء تحقيق كامل، مشيرا إلى أن "برلين لا ترغب في التعاون مع موسكو بشأن حادثة نافالني".وأضاف أن روسيا لا تقبل الإنذارات والتهديدات بفرض عقوبات ضدها.