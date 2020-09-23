صحف القاهر تبرز استقبال الرئيس السيسى لوفد جنوب السودان

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وكلمة الوزير سامح شكري أمام الأمم المتحدة، فضلًا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تعزيز التعاون وتقديم الدعم الكامل لجنوب السودان"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس السيسي شدد على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان.وذكرت الصحيفة أن هذا جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وضيو ماطوك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان".ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى قوله إن جلواك نقل للرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والذي يعقد في مدينة جوبا مطلع أكتوبر المقبل.كما أبرزت صحيفة الأهرام كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحت عنوان "شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مصر تسعى لدفع التنمية وحماية السلم الدولي ومواجهة الارهاب والتغيير المناخي"، ذكرت "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكري طرح رؤية مصر لمواجهة التحديات في العالم من أجل ضمان مستقبل أفضل للأسرة الانسانية، وذلك في بيان ألقاه عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أمام اجتماع رفيع المستوى الذي يعقد في إطار افتتاح الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بمناسبة مرور ٧٥ عاما على إنشاء المنظمة.وأضاف الوزير شكري أن رؤية مصر تقوم على مقومات خمسة هي أولًا: إعادة الالتزام بالتكافؤ والمساواة بين البشر، وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب؛ ثانيًا: صيانة السلم والأمن الدوليين بالتصدي لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية ودفعها نحو الانزلاق إلى صراعات حول الهوية والطائفية؛ وكذلك مكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه؛ ثالثا: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ رابعًا: تخفيف آثار الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتغير المناخي والتصدي لظاهرة ندرة المياه والحفاظ على الأمن الغذائي، وضمان استخدام الموارد المائية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على مصادر الحياة للمجتمعات التي تعتمد على الأنهار والموارد المائية الدولية؛ خامسًا: حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والابتعاد عن تسييسها، ومجابهة التمييز العنصري والكراهية، وتمكين الشباب والمرأة، والاستجابة الفعالة للأزمات الصحية.وتحت عنوان "المركزي": 2.9 مليار دولار تحويلات المصريين في يوليو"، أوضحت صحيفة الجمهورية، أن البنك المركز المصري أعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 9.4 في المائة لتسجل خلال الشهر 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في يوليو 2019.وأضافت الجمهورية أن البنك المركزي أعلن في بيان أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 7.8% لتسجيل 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على اجتماع مجلس الوزراء عبر "الفيديو كونفرانس"، وتحت عنوان: مدبولي: 2.2 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء ونتابع التيسير على المواطنين"، ذكرت "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تتابع بكل دقة التيسيرات المقدمة للمواطنيين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.مشيدا بالإقبال الكبير من المواطنين لاتمام إجراءات التصالح حيث تقدم حتى أمس مليونان و225 طلب تصالح.وتحت عنوان "إجراءات حكومية لحماية الدلتا والمحافظات الساحلية من السيول"، ذكرت صحيفة الأخبار، أن هناك تحذيرات أطلقتها الحكومة ممثلة في وزارة الري إلى جميع المحافظات التي قد تتعرض بعض أراضي طرح النهر فيها للغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه خلال موسم الأمطار والسيول.وأضافت "الأخبار" أن مجلس الوزراء أكد اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى يتمكن هولاء المواطنون من اتخاذ كل الاحتياطيات وتقليل أي خسائر قد تحدث.وأشارت "الأخبار" إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عقد اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات، وذلك لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة وخصوصا المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذلك التحول لتطبيق طرق الري الحديثة.وخلال الاجتماع، وجه عبدالعاطي بقيام رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع السادة المحافظين والجهات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك قيام كل أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات على كل المجاري المائية وخصوصا مجرى نهر النيل بفرعيه وإرسال قرارات الإزالة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.