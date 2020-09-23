رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح إصلاح نظام الهجرة واللجوء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح إصلاح طال انتظاره لنظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مما قد يؤدي على الأرجح إلى نقاش حاد حول واحدة من أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي.

ووقع نظام الهجرة للاتحاد الأوروبي تحت طائلة ضغط مكثف خلال السنوات القليلة الماضية.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، يتعين على الدولة التي يصل إليها الأشخاص أولا عموما، معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، ويعني هذا أن الدول ذات الحدود الخارجية تتحمل عبئًا غير متناسب.

وبينما تنادي بعض الدول بآلية لإعادة التوزيع التلقائي لطالبي اللجوء، تعارض دول أخرى ذلك بشدة مثل المجر وجمهورية التشيك والنمسا.

ويشعر نشطاء حقوقيون بالقلق من إمكانية أن تشهد الإجراءات الجديدة تشديدًا لقواعد اللجوء، بما في ذلك زيادة عمليات الاحتجاز على حدود الاتحاد الأوروبي.

ومن منطلق أن تلك المقترحات ستسبب نزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي، فمن غير المؤكد أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عليها.

وحسب سجل المستندات التابع للمفوضية، من المقرر أن تقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مجموعة من اللوائح الجديدة والمعدلة، بما في ذلك فحص طالبي اللجوء.

موضوعات متعلقة

إيداع المتهمين بحرق «طفل التنمّر» مؤسسة عقابية لمدة 15 يومًا

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

جداول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفي الدولة

السيسي: مصر ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر «سرت الجفرة»

الصور

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

عودة طائرة بنس إلى المطار عقب اصطدامها بطائر

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23-9-2020

جنوح أكثر من 470 حوتًا قبالة سواحل تسمانيا الأسترالية

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«الجمل» تطرح النسخة العربية لرواية «نائب القنصل»

«الأعلى للثقافة» يناقش المشهد السياسى فى انتخابات «الشيوخ».. الليلة

«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة بعنوان «الشخصية المصرية فى مواجهة الأزمات».. الليلة

«الرافدين» تصدر الترجمة العربية لـ«أنثروبولوجيا العنف»