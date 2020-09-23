المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح إصلاح نظام الهجرة واللجوء

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح إصلاح طال انتظاره لنظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مما قد يؤدي على الأرجح إلى نقاش حاد حول واحدة من أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في الاتحاد الأوروبي.ووقع نظام الهجرة للاتحاد الأوروبي تحت طائلة ضغط مكثف خلال السنوات القليلة الماضية.وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، يتعين على الدولة التي يصل إليها الأشخاص أولا عموما، معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، ويعني هذا أن الدول ذات الحدود الخارجية تتحمل عبئًا غير متناسب.وبينما تنادي بعض الدول بآلية لإعادة التوزيع التلقائي لطالبي اللجوء، تعارض دول أخرى ذلك بشدة مثل المجر وجمهورية التشيك والنمسا.ويشعر نشطاء حقوقيون بالقلق من إمكانية أن تشهد الإجراءات الجديدة تشديدًا لقواعد اللجوء، بما في ذلك زيادة عمليات الاحتجاز على حدود الاتحاد الأوروبي.ومن منطلق أن تلك المقترحات ستسبب نزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي، فمن غير المؤكد أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عليها.وحسب سجل المستندات التابع للمفوضية، من المقرر أن تقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مجموعة من اللوائح الجديدة والمعدلة، بما في ذلك فحص طالبي اللجوء.