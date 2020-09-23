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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كوماندوس خاص» فى فنزويلا تحسبًا لعمليات أمريكية محتملة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء، عن إنشاء "كوماندوس عمليات خاص" مكلف بالتصدي لأعمال تخريبية محتملة قد تقوم بها الولايات المتحدة على أراضيها.

وكشف "مادورو"، عن إنشاء هذا الكوماندوس الذي ستتولى الرئاسة تنسيقه، وذلك خلال كلمة بثها التليفزيون الحكومي الفنزويلي.

وقال الرئيس الاشتراكي إن الوحدة الجديدة "ستكون لديها قدرة التحرك في أي مكان في البلاد على مدار الساعة".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعطى موافقته "على قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) بأعمال سرية ذات طابع إرهابي ضد فنزويلا".

ومثل هذه الأعمال الأمريكية قد تستهدف "منشآت نفطية أو كهربائية أو عسكرية او انتخابية" على أراضي فنزويلا، مضيفا: "لقد اعتقلنا عميلًا اعترف بذلك".

وفي 11 سبتمبر الماضي، أعلن مادورو، أن فنزويلا أوقفت مواطنًا أمريكيًا عرف عنه باسم ماثيو جون هيث، ووصفه بأنه "جاسوس".

وهذا الأمريكي متهم "بالإرهاب" أمام القضاء الفنزويلي، الذي قال إنه كان يخطط لهجمات ضد منشآت نفطية وكهربائية.

وفي أغسطس، حكم أيضا على أمريكيين اثنين بالسجن 20 عامًا بتهمة الإرهاب، بعد إدانتهما بمحاولة التوغل المسلح إلى البلاد في مايو.

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