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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى ألمانيا لـ277.176 حالة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:56 ص
كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا
وكالات
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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1769، ليصل إلى 277.176 حالة، وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 13 حالة إلى 9409.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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