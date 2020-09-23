ارتفاع إصابات كورونا فى ألمانيا لـ277.176 حالة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1769، ليصل إلى 277.176 حالة، وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 13 حالة إلى 9409.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.