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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ابتكار طريقة شاملة للتشخيص البصرى لـ«سرطان الجلد»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:21 ص
سرطان الجلد
سرطان الجلد
وكالات
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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سمارا الوطنية للبحوث العلمية الروسية، أن خبراء الطب من روسيا وبلغاريا يعملون على ابتكار طريقة شاملة تسمح بتحسين دقة تشخيص سرطان الجلد بصريًا.

وجاء في بيان الجامعة: "يعمل علماء جامعة سمارا بالتعاون مع مستشفى الأمراض السرطانية الإقليمي ومعهد الإلكترونيات التابع لأكاديمية العلوم البلغارية، على ابتكار طريقة شاملة للتشخيص البصري غير الجراحي لأورام الجلد الحميدة والخبيثة، تسمح برفع دقة التشخيص إلى 95% -98%".

ويقول الدكتور إيفان براتشينكو، من قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية في جامعة سامارا: "تكمن فكرة الدراسة مع زملائنا البلغاريين، في توحيد عدد من الطرق البصرية المعروفة المستخدمة في تشخيص أورام الجلد".

ووفقا له، يخطط الخبراء لتوحيد طريقة تحليل رامان الذي تصل دقته في تشخيص ورم الجلد السرطاني إلى 80% - 90%، وطريقة تحليل التألق في منطقة الأشعة تحت الحمراء القريبة (دقتها حوالي 60%)، وطريقة تحليل التألق الطيفي المرئي (دقتها حوالي 65%- 80%).

ويشير المكتب الإعلامي إلى أنه سوف يتم على أساس الطريقة الجديدة ابتكار جهاز محمول لإجراء الفحوصات في المستوصفات والمسح الشامل للسكان، حيث يكفي تسليط شعاع الليزر على الشامة أو بقعة مشبوهة على الجلد، وبعد ذلك تحدد الخوارزميات في البرنامج الموجود في جهاز الكمبيوتر المحمول بدقة عالية نوع الورم.

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