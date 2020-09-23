تحذيرات من ارتفاع جديد لإصابات كورونا بأمريكا

حذر خبراء بارزون من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد ترتفع في فصلي الخريف والشتاء بالولايات المتحدة، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 200 ألف شخص حتى أمس الثلاثاء.وبعد أشهر من ظهور الوباء، سجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 6.88 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد- 19، وأكثر من 200500 حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.ومع ذلك، يُعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب نقص الاختبارات، وعدم الإبلاغ عن العديد من الحالات ومشكلات أخرى متعلقة بالبيانات.وحذر ستانلي بيرلمان، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة أيوا، من أن عدد الحالات قد يرتفع في الخريف والشتاء.وقال: "لكننا نأمل أن تكون الزيادة أقل مما نخشى مع التدابير المناسبة وربما اللقاح".وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن أول حالة إصابة بكوفيد- 19 في الولايات المتحدة في 21 يناير، وبعد أربعة أشهر وتحديدًا في 27 مايو، وصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 100 ألف.