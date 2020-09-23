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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب» الأمريكى يمدّد قانون الموازنة شهرين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
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أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون أعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين، منعًا لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفيدرالية بعد 30 سبتمبر الجاري.

ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية حتى 11 ديسمبر، لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب، للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.

وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 سبتمبر، ما يعني أنّ قانون الموازنة الساري حاليًا ينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإنّ أيّ تمويل فيدرالي إضافي سيصبح متعذّرًا إذا لم تقرّ موازنة السنة المالية الجديدة، وهو أمر شبه مستحيل في ظلّ كونجرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر المقبل.

ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر، للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان: "لقد توصّلنا إلى اتّفاق مع الجمهوريين في الكونجرس، ومع وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، لإضافة حوالى ثمانية مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلامذة المدارس وللعائلات الجائعة".

وأضافت أنّه "من أجل مساعدة ملايين العائلات التي تعاني للحصول على الطعام خلال جائحة (كوفيد- 19)، التي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتّحدة، فإنّ مشروع القانون يمدّد العمل ببرنامج مخصّص لمساعدة أولئك الذين يتلقّى أطفالهم في العادة وجبات غذائية مدرسية مجانية أو شبه مجانية، في وقت لا يزال فيه قسم من المدارس الأمريكية غلقًا، بسبب الجائحة.

وخلت نسخة سابقة من مشروع القانون من مساعدات مخصّصة للمزارعين، الأمر الذي رفضه الجمهوريون واعترض عليه بعض من النواب الديمقراطيين المعتدلين، لا سيّما أنّ هذا الأمر يحمل في بعض الولايات حساسية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.

وقالت بيلوسي، في بيانها، إنّ النصّ الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنّه يفرض "تعزيز المراقبة" على كيفية صرف هذه المساعدات، لضمان عدم "إساءة استخدام" هذه الأموال.

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