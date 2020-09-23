الصين تعلق وارداتها من منتج مائى نرويجى بسبب كورونا

أعلنت المصلحة العامة للجمارك بالصين، اليوم الأربعاء، عن إجراءات وقائية طارئة ضد شركة نرويجية للمنتجات المائية، بعد أن ظهرت نتائج اختبار عينة من مجموعة المأكولات البحرية المجمدة المستوردة إيجابية لفيروس كورونا الجديد.وستعلق السلطات الجمركية الصينية قبول طلبات الاستيراد ذات الصلة بالمنتج الذي تم تحديده باسم "جادوس نجورد"، لمدة أسبوع واحد، اعتبارا من اليوم الأربعاء.وقالت المصلحة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن العينة الإيجابية لفيروس كورونا جاءت من مجموعة من الأسماك المجمدة.