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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا ترسل أدلة تخص دواعش «بيتلز» إلى أمريكا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:26 ص
السلطات البريطانية
السلطات البريطانية
وكالات
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أرسلت الحكومة البريطانية للسلطات الأمريكية أدلة تمتلكها تخص متشددين اثنين من تنظيم داعش يعرفان باسم "بيتلز"، يحتجزهما الجيش الأمريكي للاشتباه في تورطهما بقطع رءوس رهائن أجانب.

وفي قرار للمحكمة، الثلاثاء، رفض اثنان من قضاة المحكمة العليا ببريطانيا طلبًا من عائلة أحد المتهمين بمنع نقل الأدلة إلى الولايات المتحدة.

وفي رسالة نشرت على تويتر، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، نقل الأدلة المتعلقة بالمتشددين المزعومين ألكسندا كوتي، والشافعي الشيخ، للسلطات الأمريكية.

وكتبت باتيل: "يسعدني أن أقول إن الأدلة التي تدعم مقاضاة كوتي، والشيخ، قد نُقلت أخيرا للولايات المتحدة. أتمنى من كل قلبي أن تتحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم".

ويتشبه في انتماء الاثنين إلى خلية لتنظيم داعش مكونة من أربعة تعرف باسم "بيتلز" لأنهم يتحدثون الإنجليزية.

ويعتقد أن المجموعة احتجزت وقتلت رهائن غربيين في سوريا، من بينهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، وموظفا الإغاثة كايلا مولر، وبيتر كاسنج.

وقال مارك ريموندي، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية: "سعداء بقرار المحكمة العليا البريطانية، وممتنون لأن الحكومة البريطانية أمدتنا بالأدلة التي معها وأكدت التزامها بالاشتراك في جهودنا بالتحقيق ومحاكمة إرهابيي تنظيم داعش المحتجزين حاليا لدى الجيش الأمريكي".

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