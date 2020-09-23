الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بكوفيد-19 امس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الحالات الوافدة إلى 2758 حالة.وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم الإبلاغ عن 4 حالات في قوانجدونج، و3 في سيتشوان وحالة واحدة في كل من تيانجين وشاندونج وخنان.وذكرت اللجنة أن من بين جميع الحالات الوافدة، خرج 2590 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، ومازال 168 يتلقون العلاج.ولم يبلغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.