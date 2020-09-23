جنوح أكثر من 470 حوتًا قبالة سواحل تسمانيا الأسترالية

تم العثور على مجموعة ثانية من 200 حوت بعد جنوحها قبالة الساحل الغربي لتسمانيا الأسترالية، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 470 خلال هذا الأسبوع.وقال منقذون للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على المجموعة الجديدة في الصباح على بعد حوالي 7 كيلومترات جنوب الموقع الأصلي في ميناء ماكواري.وقال عالم الأحياء في برنامج حماية الحياة البحرية، كريس كارليون، إن هذا هو أكبر عدد من الحيتان التي تجنح للشاطئ على الإطلاق في تسمانيا.وجنح نحو 270 حوتا، يوم الإثنين، عبر ثلاثة مواقع في الميناء القريب من بلدة ستراهان.ونفق ثلث هذا العدد بالفعل قبل بدء جهود الإنقاذ.وتمكن عمال الإنقاذ يوم الثلاثاء، من إعادة 25 حوتا إلى المياه.يشار إلى أن الحيتان الطيارة هي من الأنواع الاجتماعية للغاية، ولها سلوك جماعي قوي، مما يؤدي إلى مخاوف من أن تحاول الحيتان التي تم إنقاذها العودة إلى القطيع الجانح، وتم تأكيد حالة عودة إلى الجنوح بعد الإنقاذ، أمس الثلاثاء.وقال كارليون، إنه يمكن سماع صوت الحيتان تنادي بعضها البعض، مضيفا أن عملية الإنقاذ يمكن أن تكون مرهقة عاطفيًا.وتعد الحيتان الطيارة من الأنواع الأكثر انخراطا في الجنوح الجماعي في ولاية تسمانيا.ووفقا لبرنامج حماية الحياة البحرية التابع لوزارة الصناعات الأولية والمتنزهات والمياه والبيئة في الولاية، تعد تسمانيا الولاية الأسترالية الوحيدة التي تحدث فيها حالات جنوح جماعي للحيتان والدلافين بشكل متكرر.