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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إصابة 14 شخصًا جراء صاعقة برق ضربت ملعبا لكرة القدم فى سويسرا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:24 ص
صاعقة برق
صاعقة برق
وكالات
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أصيب 14 مراهقا سويسريا، مساء أمس الثلاثاء، جراء صاعقة برق ضربت ملعبا لكرة القدم ليل الثلاثاء في منتصف المباراة، حسب وكالة الأنباء الوطنية (إس دي إيه).

وضربت الصاعقة في البداية عمود إنارة قبل أن تنتشر فوق الملعب في قرية أبتويل في سانت جالين شرقي سويسرا، وفقا لما نقلته الوكالة عن الشرطة المحلية.

ونُقل 13 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما إلى المستشفى عقب الصاعقة كما نقل شاب، 16 عاما، إلى المستشفى بطائرة مروحية.

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