البرازيل: 33.536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، فجر اليوم الأربعاء، إنها سجلت 33536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بالإضافة إلى 836 وفاة بسبب المرض.ووفقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل أكثر من 4.59 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 138108.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.