رامز جلال عن بوستر فيلمة «أحمد نوتردام»: «قريبا لا تخافوا»

نشر الفنان رامز جلال عن البوستر الدعائي لأحدث أفلامه الذي يحمل اسم "أحمد نوتردام".وكتب رامز جلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم فيلم (أحمد_نوتردام )... قريبا لا تخافوا.. ولكن هزروا!! وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".وانتهى النجم رامز جلال، مؤخرًا، من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا محمود كريم، مخرج الفيلم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا للعرض، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي خفيف، حول صحفي شاب يتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب نحافته مما يجعله يلجأ إلى طبيبة لمساعدته للعلاج من النحافة، ويتورط في قضية قتل ويحاول الخروج منها."أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، في التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد "رغدة متوحشة"، و"سبع البرمبة".