إجبار طائرة نائب الرئيس الأمريكى على العودة لمشكلة بالمحرك

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير بسبب مشكلة في أحد محركات الطائرة.وذكر تلفزيون محلي نقلا عن مصادر أن سبب المشكلة في المحرك ربما كان اصطدام طائرة نائب الرئيس الأمريكي بطائر.ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.