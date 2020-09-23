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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكى ينخفض فى بداية التعامل بطوكيو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وانخفض نيكي 0.49 % إلى 23245.89 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 % إلى 1638.82 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، بعد هبوط حاد، الإثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، لكن المخاوف حيال قيود جديدة بسبب فيروس كورونا في بريطانيا وأماكن أخرى استمرت في الضغط على أسهم قطاع السفر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش محافظا على مكاسبه بعد أسوأ جلسة في ثلاثة أشهر، وصعد قطاع التكنولوجيا، الذي تألق مقارنة بسائر القطاعات العام الجاري، 1.5 % في حين كسبت أسهم الرعاية الصحية 0.6 %.

ومع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بريطانيا من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيودا جديدة تشمل إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن أخرى في قطاع الضيافة في العاشرة مساء في أنحاء البلد.

ونزلت أسهم شركات مالكة لحانات هي جيه.دي ويزرسبون وميتشلز آند بتلرز ومرستون بين 1.2 % و3.6 %.

وخسر سهم وايتبريد المالكة لبريميير إن 2.8 % بعدما أعلنت عزمها خفض ستة آلاف وظيفة في وحدات الفنادق والمطاعم فيما تنال الجائحة من قطاعات السفر والضيافة.

ونزلت أسهم السفر والترفيه 0.7 % بعد هبوط 5.2 % في الجلسة السابقة بينما تراجعت أسهم البنوك 0.3 % إضافة إلى خسائر أمس البالغة 5.7 %.

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