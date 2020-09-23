«فيسبوك» أمام القضاء للتجسس على المستخدمين عبر «إنستجرام»

تنظر محكمة سان فرانسيسكو الأمريكية في قضية ضد تطبيق "إنستجرام" والشركة المالكة "فيسبوك" بتهمة التجسس على مستخدمي التطبيق من خلال الاستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم.وذكرت تقارير أمريكية أن الدعوى تشير إلى أن التطبيق يصل إلى كاميرات الهواتف الجوال لمستخدمي تطبيق "إنستجرام"، حتى عندما لا يكون المستخدمون يتصفحون التطبيق، لجمع بيانات خاصة بطريقة غير مصرحة بها لاستغلالها بعد ذلك في الإعلانات لتحقيق أرباح قيّمة، فيما نفت الشركة التهمة، مشيرة إلى أنه حدث خطأ وسيتم العمل على تصحيحه.وظهرت تقارير عن هذه القضايا في يوليو الماضي، وقالت "فيسبوك" إن خللًا في نظام التشغيل التجريبي لـ"IOS14" كان مسؤولا عن تشغيل الكاميرا لدى بعض المستخدمين في حين أنهم لا يستخدمونها في الواقع، وأنها تعمل على إصلاحه.ووفقا لوكالة بلومبيرج، فإن مستخدمة "إنستجرام"، وتدعى بريتني كونديتي رفعت دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.وتدعي كونديتي أن تطبيق "إنستجرام" كان يصل إلى الكاميرات عن قصد "لجمع بيانات مربحة وقيّمة عن المستخدمين والتي لن يتمكن من الوصول إليها لولا ذلك".وتقول الدعوى: "بالحصول على بيانات شخصية شديدة الخصوصية وحميمية عن مستخدميها، بما في ذلك خصوصية منازلهم، يمكن لفيسبوك زيادة عائدات إعلاناتها من خلال استهداف المستخدمين أكثر من أي وقت مضى".وقالت أيضا إن "فيسبوك" "قادرة على رؤية، في الوقت الفعلي، كيف يستجيب المستخدمون للإعلانات على "إنستجرام"، ما يوفر معلومات قيّمة للغاية للمعلنين".