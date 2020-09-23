رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«فيسبوك» أمام القضاء للتجسس على المستخدمين عبر «إنستجرام»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:27 ص
فيسبوك وإنستجرام
فيسبوك وإنستجرام
وكالات
طباعة
تنظر محكمة سان فرانسيسكو الأمريكية في قضية ضد تطبيق "إنستجرام" والشركة المالكة "فيسبوك" بتهمة التجسس على مستخدمي التطبيق من خلال الاستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم.

وذكرت تقارير أمريكية أن الدعوى تشير إلى أن التطبيق يصل إلى كاميرات الهواتف الجوال لمستخدمي تطبيق "إنستجرام"، حتى عندما لا يكون المستخدمون يتصفحون التطبيق، لجمع بيانات خاصة بطريقة غير مصرحة بها لاستغلالها بعد ذلك في الإعلانات لتحقيق أرباح قيّمة، فيما نفت الشركة التهمة، مشيرة إلى أنه حدث خطأ وسيتم العمل على تصحيحه.

وظهرت تقارير عن هذه القضايا في يوليو الماضي، وقالت "فيسبوك" إن خللًا في نظام التشغيل التجريبي لـ"IOS14" كان مسؤولا عن تشغيل الكاميرا لدى بعض المستخدمين في حين أنهم لا يستخدمونها في الواقع، وأنها تعمل على إصلاحه.

ووفقا لوكالة بلومبيرج، فإن مستخدمة "إنستجرام"، وتدعى بريتني كونديتي رفعت دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

وتدعي كونديتي أن تطبيق "إنستجرام" كان يصل إلى الكاميرات عن قصد "لجمع بيانات مربحة وقيّمة عن المستخدمين والتي لن يتمكن من الوصول إليها لولا ذلك".

وتقول الدعوى: "بالحصول على بيانات شخصية شديدة الخصوصية وحميمية عن مستخدميها، بما في ذلك خصوصية منازلهم، يمكن لفيسبوك زيادة عائدات إعلاناتها من خلال استهداف المستخدمين أكثر من أي وقت مضى".

وقالت أيضا إن "فيسبوك" "قادرة على رؤية، في الوقت الفعلي، كيف يستجيب المستخدمون للإعلانات على "إنستجرام"، ما يوفر معلومات قيّمة للغاية للمعلنين".

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة: فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًا من الخدمة

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

الصور

image description

توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية بحضور وزير البترول

image description

ثلاثية الزمالك تقرب طنطا من الهبوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر (صور)

image description

عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يتبرع بكرسى متحرك لطالبة من ذوى الهمم

image description

تعيينات رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والصيدلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بعد فضيحة اغتصابه بدولة عربية.. تسجيلات صوتية لفضائح جنسية فى بيت الهارب محمد على

القليوبية: إخلاء جميع المباني المعرضة للغرق بمياه النيل

«التعليم» تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

سعاد حسنى أثرت فى حياتى.. سر اعتزال سميرة أحمد لأدوار العنف والعاهات

رغم صداقتهما الطويلة.. سر عدم غناء عبد الحليم حافظ للسادات

«عانيت بسبب علاج الاعتدال النفسى».. حكاية صلاح جاهين مع زيادة الوزن

«لم أكتب الأغنية لأجل المال وديواني الأول جرحني».. اعترافات سيد حجاب

نجم الساعة

مد فترة حجز الوحدات السكنية في 4 محافظات حتى 8 أكتوبر

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 22-9-2020

أطباء يزرعون رئتين جديدتين لأحد الناجين من كورونا

إصابة 14 شخصًا جراء صاعقة برق ضربت ملعبا لكرة القدم فى سويسرا

ختام فعاليات أولمبياد الطفل المصرى بتتويج أبطال الإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الطماطم ليست دائمًا مجنونة
لواء.حمدى البطران
مذكراتُ حكامِ مصرَ
منى رجب
أوهام ذهبت مع الريح
لواء. محسن الفحام
ما بين ثقافة التغيير وفكر التدمير
المزيد

الثقافة

«غنا مصرى» تحيى أمسية فنية بمسرح الهناجر.. الليلة

تكريم المخرجة إنعام محمد على واسم الفنان أحمد راتب فى «سينما مصر»

«الجمل» تطرح النسخة العربية لرواية «نائب القنصل»

«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة بعنوان «الشخصية المصرية فى مواجهة الأزمات».. الليلة