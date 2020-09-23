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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهبط مع صعود الدولار

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:30 ص
الذهب والدولار
الذهب والدولار
وكالات
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تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا، بينما ينتظرون تعليقات من مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 % إلى 1905.80 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس عند 1882.70 دولار للأوقية أمس الأثنين.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأبلغ جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بالكونجرس، بأن الطريق أمام الاقتصاد ما زال ضبابيا وأن البنك المركزي الأميركي سيتخذ المزيد من الإجراءات إذا اقتضت الحاجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض الفضة 1.08 % إلى 24.46 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.55 % إلى 867.63 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 1.9 % إلى 2229.50 دولار للأوقية.

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