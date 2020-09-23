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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاطعة أونتاريو الكندية تعلن عن أكبر حملة تطعيم ضد الإنفلونزا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:42 ص
تطعيم ضد الإنفلونزا
تطعيم ضد الإنفلونزا
أ.ش.أ
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أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الرئيسية في كندا بأكبر حملة تطعيم ضد الإنفلونزا في تاريخ المقاطعة.

وأمرت حكومة أونتاريو بأكثر من خمسة ملايين جرعة من لقاح الإنفلونزا كجزء من خطة جديدة لحماية نظام الرعاية الصحية من الزيادة المحتملة في المستشفيات المرتبطة بالموجة الثانية جائحة كوفيد-19، التي يقول رئيس وزراء المقاطعة دوج فورد الآن أنها ستأتي أصعب من السابق

وقال فورد إن الخطوة تمثل "الركيزة الأولى" لخطة من ستة أجزاء للاستجابة للموجة الثانية من الوباء مع المزيد من الإعلانات القادمة هذا الأسبوع.

وكجزء من خطة بقيمة 70 مليون دولار، طلبت المقاطعة 5.1 مليون جرعة لقاح الإنفلونزا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المائة عن 4.4 مليون جرعة طلبتها العام الماضي.

كما ستخصص 26.5 مليون دولار لشراء جرعات إضافية من لقاح الإنفلونزا إذا لزم الأمر، وللمرة الأولى ستوفر جرعات عالية من اللقاحات لكبار السن.

ويتوجه رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودوـ إلى المواطنين في خطاب يلقيه مساء غد الأربعاء بعد أن تكون حاكمة كندا العامة جولي باييت قد تلت خطاب العرش.

وقال مكتب رئيس الحكومة إن ترودو "سيتوجه مباشرةً إلى الكنديين" ليشدد على "الضرورة الملحة لمواجهة كوفيد-19 في الوقت الذي نواجه موجة ثانية محتملة من الفيروس.

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