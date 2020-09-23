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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

محطة الفضاء الدولية تجرى مناورة لتفادى حطام سيمر بالقرب منها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:10 ص
مناورة لتفادى حطام
مناورة لتفادى حطام
وكالات
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ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن محطة الفضاء الدولية ستجري مناورة احترازية، حيث من المتوقع أن تمر قطعة من حطام فضائي مجهول بالقرب منها.

وستمر قطعة الحطام على مسافة عدة كيلومترات من المحطة.

وذكرت ناسا: "من المقرر أن تجرى مناورة لتفادي (الحطام) باستخدام مركبة إعادة التموين الروسية (بروجرس) الملتحمة حاليا في الطرف الخلفي لوحدة (زفيدا) للخدمات".

وقالت ناسا إنه سيتم نقل رواد الفضاء الروس والأمريكيين الثلاثة الموجودين على متن المحطة "بدافع من الحذر الشديد" إلى مركبة الفضاء الروسية "سويوز" حتى يمر الحطام بجوار المحطة.

والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) أن هناك تسرب هواء بالمحطة.

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