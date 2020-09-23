محطة الفضاء الدولية تجرى مناورة لتفادى حطام سيمر بالقرب منها

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن محطة الفضاء الدولية ستجري مناورة احترازية، حيث من المتوقع أن تمر قطعة من حطام فضائي مجهول بالقرب منها.وستمر قطعة الحطام على مسافة عدة كيلومترات من المحطة.وذكرت ناسا: "من المقرر أن تجرى مناورة لتفادي (الحطام) باستخدام مركبة إعادة التموين الروسية (بروجرس) الملتحمة حاليا في الطرف الخلفي لوحدة (زفيدا) للخدمات".وقالت ناسا إنه سيتم نقل رواد الفضاء الروس والأمريكيين الثلاثة الموجودين على متن المحطة "بدافع من الحذر الشديد" إلى مركبة الفضاء الروسية "سويوز" حتى يمر الحطام بجوار المحطة.والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوموس) أن هناك تسرب هواء بالمحطة.