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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الجمل» تطرح النسخة العربية لرواية «نائب القنصل»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
نائب القنصل
نائب القنصل
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لرواية «نائب القنصل» للكاتبة الفرنسية مارجريت دوراس٬ ومن ترجمة مبارك مرابط.

سبق وصدر لــ«دوراس»: «السيد في مواجهة الباسيفيك»عام 1950، ورواية «العاشق» عام 1984، بالإضافة إلي مسرحيتين: «الميدان» عام 1962، و«أيام بأكملها بين الأشجار» عام 1968، كما كتبت سيناريو فيلمين هما: «هيروشيما حبيبتي»، وفيلم «الأغنية الهندية».

ومن أجواء الرواية نقرأ:«الوقت الآن منتصف الليل وثلاثون دقيقة، استيقظت وسط الجذع المجوف٬ علي ضفة الجانج٬ تمطت ونظرت نحو البيت الكبير المضاء: الطعام، نهضت٬ ابتسمت٬ بدل الارتماء في الجانج توجهت صوب الأنوار، الحمقى الآخرون بكالكوتا كانوا قد حلوا بالمكان».

فجأة قصد نائب القنصل سيدة شابة كانت تقف وحيدة في الصالة الثمانية وتتابع الرقص٬ قبلت الرقص معه بعجلة تفضح حرجها وتأثرها في الوقت ذاته.

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