إرسال مجموعة جديدة من القوات الأمريكية إلى ليتوانيا فى نوفمبر

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية في بيان أنه من المقرر أن تصل مجموعة جديدة من القوات الأمريكية إلى ليتوانيا في نوفمبر إلى جانب مركبات قتالية وأجهزة تكنولوجية عسكرية.وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تحل المجموعة القادمة محل المجموعة التي تم نقلها إلى ليتوانيا في سبتمبر لإجراء التدريبات العسكرية.ومن المقرر أن تتمركز القوة الجديدة في قاعدة بابراد العسكرية على الحدود مع بيلاروس حتى نهاية يونيو في إطار العملية الأمريكية "أتلانتيك ريزولف" أو عزم الأطلسى، مضيفا "هذا الانتشار بالتناوب مخطط مسبقا وليس له علاقة بأي تطورات جرت مؤخرا في المنطقة".