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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إرسال مجموعة جديدة من القوات الأمريكية إلى ليتوانيا فى نوفمبر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:36 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية في بيان أنه من المقرر أن تصل مجموعة جديدة من القوات الأمريكية إلى ليتوانيا في نوفمبر إلى جانب مركبات قتالية وأجهزة تكنولوجية عسكرية.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تحل المجموعة القادمة محل المجموعة التي تم نقلها إلى ليتوانيا في سبتمبر لإجراء التدريبات العسكرية.

ومن المقرر أن تتمركز القوة الجديدة في قاعدة بابراد العسكرية على الحدود مع بيلاروس حتى نهاية يونيو في إطار العملية الأمريكية "أتلانتيك ريزولف" أو عزم الأطلسى، مضيفا "هذا الانتشار بالتناوب مخطط مسبقا وليس له علاقة بأي تطورات جرت مؤخرا في المنطقة".

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