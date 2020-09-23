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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أطباء يزرعون رئتين جديدتين لأحد الناجين من كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:58 ص
أطباء يزرعون رئتين
أطباء يزرعون رئتين
وكالات
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نجح أطباء مكسيكيون في إجراء أول عملية زرع لرئتين في أمريكا اللاتينية لأحد الناجين من فيروس كورونا، حسبما قال مستشفى كريستوس موجيرزا في مدينة مونتيري بشمال العاصمة مكسيكو.

وقال الطبيب مانويل وونج جاين: "بدون الزرع، كان متوسط العمر المتوقع للمريض صفر، الآن لديه فرصة جديدة للحياة".

وكان الرجل (55 عاما) قد خضع لعملية توصيل رئة اصطناعية لمدة 52 يومًا.

وأجريت الجراحة التي استغرقت سبع ساعات يوم 31 أغسطس في مستشفى كريستوس موجيرزا الخاص في مونتيري (900 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي.

وتم إجراء عمليات زرع مماثلة لناجين من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

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