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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الرافدين» تصدر الترجمة العربية لـ«أنثروبولوجيا العنف»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
أنثروبولوجيا العنف
أنثروبولوجيا العنف
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لكتاب "أنثروبولوجيا العنف والصراع"٬ تحرير بتينا أي. شميدت وإنجو دبليو شرودر٬ ومن ترجمة الدكتورة هناء خليف غني٬ ويقع الكتاب في 332 صفحة من القطع الوسط.

وفي مقدمتها تشير مترجمة الكتاب إلى: "قبل مائة عامٍ تقريبًا، نشر عالم الاجتماع الألماني جورج سـيمل دراسته المهمة عن القتال (سـيمل 1908)، وبصدور دراسته هذه، يكون سـيمل من بين طلائع المفكرين الذين تجاوزوا حدود التفكير التطوري التقليدي حول العنف الذي اعتاد النظر إلى الصراع بين المجموعات بوصفه أداةً للاصطفاء التطوري".

وكان من المعتاد، على وفق وجهة النظر التطورية، النظر إلى الحرب بوصفها تمثل شيئًا ما قد تطور، بموازاة عناصر المخزون الثقافي الأخرى، من عدوانية بدائية غير منتظمة في أعماق الجنس البشري إلى الحرب الممكننة الحديثة كما وصفها المنظر العسكري كارل فيليب فون كلاوسيفيتز.

أما العنف فيمثل، بحسب سـيمل، حدثًا تزامنيًا ونوعًا من العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأفراد والجماعات. وهذا العنف يخدم أغراضًا محددةً في المستويين الواقعين بين الجماعة وضمنها. وهذه المقاربة الوظيفية التي اعتمدها سـيمل قد أسهمت، بلا أدنى شك، في فسح المجال أمام الباحثين لدراسة المواجهات العنيفة على وفق مناهج أنثروبولوجية حديثة تنظر إلى هذه المواجهات بوصفها أفعالًا اجتماعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصالح الأفراد الواعين وقناعاتهم.

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