ختام فعاليات أولمبياد الطفل المصرى بتتويج أبطال الإسكندرية

اختتمت، اليوم الثلاثاء، فعاليات تصفيات أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثانية، بتتويج أبطال الإسكندرية في 32 لعبة.وانطلقت فعاليات تصفيات أولمبياد الطفل المصرى، فى نسخته الثانية، من يوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر2020، في الألعاب التالية (قدم خماسى بنين - قدم خماسى بنات - كرة طائرة بنين - كرة طائرة بنات - كرة سلة بنين - كرة سلة بنات - كرة يد بنين فقط - عدو 100 م بنين - عدو 100 م بنات - وثب طويل بنين - وثب طويل بنات - رمى جلة بنين - رمى جلة بنات - فردى بنين - فردى بنات - زوجى بنين - زوجى بنات، والكاراتيه، والتايكوندو).وأقيمت فعاليات أولمبياد الطفل فى مراكز شباب (السيوف - الشلالات - النصر - سموحة - الأنفوشي)، خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 19 سبتمبر، بمشاركة ٥٧٥٥ طفلًا، تحت رعاية الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية.تجدر الإشارة إلى أن أولمبياد الطفل المصرى هى نموذج محاكاة للاولمبياد فى صورة مصغرة.