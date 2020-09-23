«الأعلى للثقافة» يناقش المشهد السياسى فى انتخابات «الشيوخ».. الليلة

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان «مجلس الشيوخ المصري 2020.. قراءة تحليلية في المشهد السياسي».وتقام الندوة بمشاركة كل من: «الدكتور إكرام بدر الدين٬ والدكتور محمد فايز فرحات»٬ ويديرها الدكتور محمد سالمان طايع، كما تبث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات على «فيسبوك»، وقناتها الرسمية على «يوتيوب».يذكر أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.وتقام الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة٬ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية٬ بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.