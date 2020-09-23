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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تقدم مساعدات لمتضررى الفيضان فى السودان

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
الفيضان فى السودان
الفيضان فى السودان
أ.ش.أ
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قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة الأمريكية)، بنقل إمدادات إغاثة ماسة لمساعدة حوالي 15 الف أسرة متضررة من الفيضانات في السودان، عن طريق جسرجوي.

وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان، أن الإمدادات تم نقلها جوًا إلى الخرطوم من المستودعات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إيطاليا والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت: "تعمل الولايات المتحدة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرين لتوزيع الإمدادات الحيوية للمجتمعات المتضررة من الفيضانات"، لافتة إلى أن الجسر الجوي عبارة عن مساعدات إضافية لما قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا لدرء آثار الفيضانات من خلال شركائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

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