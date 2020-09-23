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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بدائل للنشر تصدر كتاب «الشغالات وأنا» وديوانين شعريين

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
الشغالات وأنا
الشغالات وأنا
نضال ممدوح
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عن دار بدائل للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ صدر حديثا مجموعتين شعريتين٬ للشاعرة هناء علي٬ الديوان الأول بعنوان "يحدث كل مساء".

ومنه نقرأ: "سأرحل ذات يوم وأترك لك براعم أنفاسي تنمو فوق جلدك سأترك أشعاري تتمدد في أوردتك ربما تأتي إلي وتضع في عنق الصمت أجراسا تدق في الليل مرتين وعند الفجر مرتين وحينما ألقام مرة واحدة تقدم بهدوء..فالعمر يسير خلفنا ونحن نتلاشي.. ومنتزج بدم النهر تقدم فإني مللت الانتظار مزق ستائر الأحلام واستيقظ..أنت بأحضاني".

أما الديوان الثاني فبعنوان "إقامة في جسد"، ومن قصائده: "أمامي كثير من القلوب والإبتسامات الشاحبة التي تسير فوق الأرصفة الرمادية وكلمات كالخرز الملون بأصباغ الكذب تنثر أمامي في أي مكان أكون فيه كل ذلك أدهسه بحذائي حين أسير وحيدة أتذكرك.. تخنقني تلك الأنفاس اللاهثة المتعبة ونحن نرعي في كبرياء زائف بذور الخلافات بيننا وننتظر أن تثمر".

وفي سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدر كتاب ينتمي لنوعية الأدب الساخر بعنوان "الشغالات وأنا" من تأليف د. إيمان بيبرس.
قامة في جسد
يحدث كل مساء
قامة في جسد
يحدث كل مساء

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