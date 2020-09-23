«المشترك الثقافى بين الأديان» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تعقد في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ندوة بعنوان «المشترك الثقافي بين الأديان.. حالة مصر»، والتي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس.يشارك في الندوة كل من الدكتور أحمد زايد٬ أحمد الجمال٬ والدكتورة زبيدة عطا٬ وتدير الندوة المستشارة تهاني الجبالي٬ مقررة اللجنة، كما تبث الندوة «أونلاين» عبر صفحة أمانة المؤتمرات على «فيس بوك» وقناتها الرسمية على «اليوتيوب».يشار إلى أن مصر تعد مثالًا للتعايش السلمي بين الأديان والتعددية والتنوع الثقافي، وأنها مهد الأديان الثلاثة٬ كما كانت مهدًا لعبادة التوحيد التي نادى بها أخناتون.وتعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.