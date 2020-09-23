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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ضبط ذخيرة فى ولاية القضارف قبل تهريبها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:41 ص
ضبط ذخيرة
ضبط ذخيرة
أ.ش.أ
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تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية بولاية القضارف (شرق السودان)، من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة، كانت في طريقها إلى التهريب إلى الخارج.

وقال اللواء شرطة صابر الله جابو فضل مدير شرطة ولاية القضارف، في تصريح صحفي، إن الضبطية تُعتبر إنجازا يضاف لقوات شرطة الولاية والادارة العامة للشرطة الأمنية.

وأوضح أن الكمية المضبوطة بلغت 13 ألف طلقة كلاشنكوف تحملها خمسة جمال، حيث تم تحريك فريق أمني لرصد تحرك المتهمين بالشريط الحدودي، وتم القبض عليهم، واتخاذ إجراءات في مواجهتهم بموجب قانون الأسلحة والذخيرة.

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