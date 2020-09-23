نائب الشيوخ بالوادى: فشل دعوات التظاهر يبرز جهود الدولة

أكد النائب محمد عبدالغني عضو مجلس الشيوخ، أن فشل دعوات التظاهر التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي من الخارج، ضربة جديدة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا أن وعي الشعب وثقته في جهود التنمية هو السبب الرئيسي في سقوط كافة الدعوات الماضية والحالية.وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تكرار سيناريو الدعوة للتظاهر دليل على إفلاس الجماعة الإرهابية نتيجة الضربات الاستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية لها والتي أودت بها إلى الدمار والهلاك، مشيرًا إلى أن الشعب أصبح لديه علم كامل بكل محاولات المخربين للوطن والمستهدفين لمؤسساته؛ حيث أن الدولة شهدت نهضة شاملة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الست سنوات الماضية في كافة المجالات أهمها الملفات الاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والبنية التحتية والتأمين الصحي الشامل وغيرها من الملفات الهامة والتي كان يعاني منها المواطنين على مدار أكثر من 30 عامًا، متابعًا:"أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الوطن والمواطنين وتسعى للنهوض بالدولة وبناء مصر الحديثة.ولفت إلى أن، الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بالاهتمام بالصعيد كونه عانى من التهميش لفترات طويلة وقد بدأت الحكومة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية فعليًا على الأرض بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في الطرق والصرف الصحي والكهرباء وتوفير مياه الشرب وبدأت فعليًا تفعيل مبادرة حياة كريمة في بعض القرى الريفية بمحافظات الصعيد ونال الصعيد الحظ الأكبر من المشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية حيث تم البدء في استصلاح 400 ألف فدان غرب غرب المنيا وإنشاء الصوب الزراعية الحديثة بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا والمراشدة، بخلاف مساحات الاستصلاح الزراعي بالوادى الجديد وبقنا، كما كان لقناطر أسيوط الجديدة الأثر البالغ في توفير الكهرباء وتحسين منظومة الري وفرص عمل لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.وأكد عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الوادى الجديد؛ على أن الصعيد نال اهتمام كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء كباري تربط ضفتي نهر النيل ببعضه وتوفر الجهد والوقت والمال للصعايدة للعبور ونقل احتياجاتهم من شرق النيل لغربه والعكس بعد أن كانت العبارات القديمة السمه الظاهرة وحوادث الغرق مستمرة، كما استفاد الصعيد بطرق غير مباشرة من المشروعات القومية العملاقة حيث استفاد العمال والمستمرين من توفير فرص عمل، كما حسنت شبكة الطرق الوصول إلي محافظات الصعيد ونقل البضائع منه واليه بسهولة ويسر توفيرًا للوقت والمال، كما استفاد المزارعين من نمو الصادارات الزراعية المصرية لتتحسن أحوالهم المعيشية.وأوضح عبدالغنى أن، اهتمام الرئيس بالصعيد حاز علي رضى الصعايدة ورضى المهتمين بالشأن المصري حيث يعد الصعيد من أكثر محافظات مصر فقرًا وضعف في المناطق الصناعية ما كان يسبب مشاكل كثيرة في الهجرة الداخلية؛ ولذا كان تفكير القيادة السياسية في توفير فرص استثمار حقيقية من أفضل الأفكار التي لاقت استحسان كل المصريين.وتشهد محافظة المنيا قريبًا إنشاء أكبر مصنع لانتاج السكر في الشرق الأوسط بما يكفي للإكتفاء الذاتي من السكر والتصدير في حالة أن يعمل المصنع بكامل طاقته.