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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-9-2020 في البنوك المصرية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم الأربعاء 23-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لأخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه بنك بلوم والبنك العربي الافريقي الدولي.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير، سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك بلوم سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.64، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.61، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.61.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-9-2020 في البنوك المصرية
وفي البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.61، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.61، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61، أما في بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60.

أسعار اليورو
وفي بنك مصر إيران للتنمية تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك الأهلي اليوناني فسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.60، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.61، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.58.

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