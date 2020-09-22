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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيضات جديدة لطلبات التصالح فى الإسماعيلية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:28 م
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة
مصطفى دياب
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أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تقدم نحو 12 الف مواطن بطلبات تصالح في مخالفات بناء منذ صدور قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، لافتًا إلى أن التخفيض الممنوح للجادين قد يصل إلى 40٪؜ لتحفيز المواطنين.

وقال بشارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الغرض من قانون التصالح هو إنهاء المخالفات بشكل قانوني وتقنيين الأوضاع للمواطنين وتيسير توصيل المرافق والخدمات لهم.

وشدد المحافظ خلال اجتماعه التنفيذي بمسئولي الاحياء بالمحافظة، على أهمية تحقيق الانضباط المنشود في تراخيص البناء مع الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

واضاف المحافظ أن العمل يجري بالمراكز التكنولوجية علي مدار ٢٤ ساعة حتي نهاية ديسمبر وبالتناوب بين الموظفين، مشيرًا الي الغاء الاجازات خلال تلك الفترة.

وعقد المحافظ إجتماعًا بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الأحياء ومديري جهاز التجميل والتطوير لااستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء علي مستوى المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب التنفيذ وما تم أتخاذه من إجراءات، في إطار إستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء.

و خلال الأجتماع شدد المحافظ علي جميع المسؤلين بضرورة تقديم المزيد من التيسرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.

و علي جانب آخر أكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع علي الإسراع في تنفيذ خطة عاجلة للنظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتطوير لمختلف القطاعات وخاصة مداخل ومخارج المحافظة والطرق والميادين من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية.

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