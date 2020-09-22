تخفيضات جديدة لطلبات التصالح فى الإسماعيلية
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:28 م
مصطفى ديابطباعة
أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تقدم نحو 12 الف مواطن بطلبات تصالح في مخالفات بناء منذ صدور قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، لافتًا إلى أن التخفيض الممنوح للجادين قد يصل إلى 40٪ لتحفيز المواطنين.
وقال بشارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الغرض من قانون التصالح هو إنهاء المخالفات بشكل قانوني وتقنيين الأوضاع للمواطنين وتيسير توصيل المرافق والخدمات لهم.
وشدد المحافظ خلال اجتماعه التنفيذي بمسئولي الاحياء بالمحافظة، على أهمية تحقيق الانضباط المنشود في تراخيص البناء مع الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
واضاف المحافظ أن العمل يجري بالمراكز التكنولوجية علي مدار ٢٤ ساعة حتي نهاية ديسمبر وبالتناوب بين الموظفين، مشيرًا الي الغاء الاجازات خلال تلك الفترة.
وعقد المحافظ إجتماعًا بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الأحياء ومديري جهاز التجميل والتطوير لااستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء علي مستوى المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب التنفيذ وما تم أتخاذه من إجراءات، في إطار إستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء.
و خلال الأجتماع شدد المحافظ علي جميع المسؤلين بضرورة تقديم المزيد من التيسرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.
و علي جانب آخر أكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع علي الإسراع في تنفيذ خطة عاجلة للنظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتطوير لمختلف القطاعات وخاصة مداخل ومخارج المحافظة والطرق والميادين من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية.
وقال بشارة في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الغرض من قانون التصالح هو إنهاء المخالفات بشكل قانوني وتقنيين الأوضاع للمواطنين وتيسير توصيل المرافق والخدمات لهم.
وشدد المحافظ خلال اجتماعه التنفيذي بمسئولي الاحياء بالمحافظة، على أهمية تحقيق الانضباط المنشود في تراخيص البناء مع الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
واضاف المحافظ أن العمل يجري بالمراكز التكنولوجية علي مدار ٢٤ ساعة حتي نهاية ديسمبر وبالتناوب بين الموظفين، مشيرًا الي الغاء الاجازات خلال تلك الفترة.
وعقد المحافظ إجتماعًا بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونواب رؤساء المراكز والمدن ورؤساء الأحياء ومديري جهاز التجميل والتطوير لااستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء علي مستوى المحافظة وتوابعها ومتابعة نسب التنفيذ وما تم أتخاذه من إجراءات، في إطار إستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء.
و خلال الأجتماع شدد المحافظ علي جميع المسؤلين بضرورة تقديم المزيد من التيسرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.
و علي جانب آخر أكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع علي الإسراع في تنفيذ خطة عاجلة للنظافة العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها وتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتطوير لمختلف القطاعات وخاصة مداخل ومخارج المحافظة والطرق والميادين من أجل الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية.