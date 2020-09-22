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اقتصاد

معظمها بالشرقية والجيزة.. 615 ألف مبنى مخالف لمعايير السلامة الإنشائية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:43 م
مخالف لمعايير السلامة
مخالف لمعايير السلامة الإنشائية
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد المبانى المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية- تشكل خطورة وتحتاج ترميم- تبلغ 615.454 ألف مبنى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 97.535 ألف مبنى مطلوب هدمه وغير قابل للترميم، و77.4 ألف وحدة صادر لها قرار هدم.

ولفت جهاز الإحصاء- وفقًا للنتائج النهائية للتعداد العام- إلى تركز المبانى التى تحتاج إلى ترميم فى الريف بـ410.454 ألف مبنى مقابل 204.992 ألف وحدة فى الحضر جميعها تحتاج إلى ترميم من بسيط إلى متوسط وكبير.

وجاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الأولى من حيث المبانى المخالفة لمعايير السلامة الإنشائية بـ58.062 ألف مبنى، تليها محافظة الجيزة بـ56.395 ألف مبنى، ثم محافظة سوهاج بـ 47.259 ألف مبنى، محافظة الدقهلية 42.624 ألف مبنى، أسيوط 41.801 ألف مبنى، القاهرة 39.416 ألف مبنى.

أما عن المبانى التى تحتاج لترميم كبير، يشير تقرير الإحصاء، إلى أن إجمالى عددها 427.848 ألف مبنى، موزعة ما بين 247.673 ألف منزل أو عمارة، 155.2 ألف بيت ريفى، 910 فيلا، و15 برجا، وتتركز بمحافظات الشرقية 39.928 ألف مبنى، محافظة سوهاج 32.474 ألف مبنى، المنيا 31.265 ألف مبنى، البحيرة 27.044 ألف مبنى، الدقهلية 23.904 ألف مبنى.

وفيما يخص الوحدات الصادر لها قرار هدم، والبالغ عددها 77.412 ألف وحدة، يتركز معظمها بمحافظة القاهرة بـ 9.823 ألف وحدة، يليها الإسكندرية بـ 7.524 ألف وحدة، ثم الشرقية بـ 6.312 ألف وحدة، والجيزة 6.021 ألف وحدة، والبحيرة 5.645 ألف وحدة.

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